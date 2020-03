L'ex calciatore e allenatore, Ciccio Graziani ha parlato della situazione del calcio italiano e della sua possibile ripresa a Radio Sportiva: "Il Coronavirus è diventato una pandemia, perciò se un giocatore che gioca in Italia va all’estero per non rischiare è un ragionamento senza senso. Ingaggi? Con un po’ di buon senso si possono trovare varie soluzioni. Oggi i giocatori stanno facendo diverse donazioni in questo momento così difficile".



"Ripresa campionato? "Adesso è difficile parlare della ripresa del calcio, ma sicuramente non sarà il 23 marzo, ma probabilmente a maggio. Se questo Campionato dovesse ripartire sarebbe la gioia di tutti, ma per ora no. Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo, vinceremo contro questo virus. La preoccupazione più grande è che si vada nel panico, bisogna dare un po’ di serenità parlando di possibili scenari futuri. dello sport. In ogni caso dico a tutti di stare a casa!".