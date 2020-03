Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato a Sportmediaset XXL dell’emergenza coronavirus e della ripresa degli allenamenti: "C’è ancora qualche imbecille che non si è reso conto dei rischi a cui può andare incontro in questo periodo e che fa correre agli altri. State a casa, è l’unica maniera per battere il virus".



SULLA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI – “Ma dove vivono Lotito e De Laurentiis. Se fossi un giocatore o della Lazio o del Napoli non mi allenerei senza l’ok dell’AIC, della FIGC e soprattutto dei medici sportivi. La situazione in cui tutti siamo è molto grave, se dobbiamo essere ottimisti si ipotizza la ripresa del campionato verso metà maggio".