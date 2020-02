Francesco Graziani, ex attaccante tra le altre di Torino e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di Aaron Ramsey e del suo ruolo all'interno dello scacchiere bianconero: "Ramsey è un numero 8 non un numero 10, non ha l'imprevedibilità di un trequartista". Il gallese, dopo un brillante inizio di stagione, è calato come rendimento, oltre ad essere stato fermato più volte da infortuni e problemi fisici di ogni sorta. Sarri come trequartista sta valutando anche Douglas Costa e Dybala, che pure gestirebbero il ruolo in modo diverso.