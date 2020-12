Francesco Graziani ha analizzato la vittoria della Juventus contro il Parma negli studi di Sportmediaset XXL: "La Juve ha assunto una mentalità giusta, quando gioca bene è un'ottima squadra. La Juventus di ieri vince e convince, perché ha qualità tecniche superiori alle avversarie. Quando Ronaldo sale sul pullman i bianconeri partono già in vantaggio. Ramsey mi è piaciuto molto, così come McKennie, lo stimo sempre di più, gioca in modo sbarazzino. Ieri sera la Juventus è stata un'orchestra perfetta".