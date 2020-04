Ciccio Graziani, ex attaccante Campione del Mondo nel 1982, ha parlato al suo consueto appuntamento domenicale su Sportmediaset XXL, soffermandosi sull’emergenza coronavirus e sulle persone che non rispettano la quarantena: “Bisognerebbe tirargli le orecchie. State a casa, fatelo per la vostra salute e per quelli che devono uscire di casa per necessità reali. È l’unica e la sola cosa che possiamo fare per sconfiggere questo maledetto virus”.



SU POGBA – “È un giocatore che fa cose meravigliose, è sicuramente tra i centrocampisti più forti del mondo. Negli ultimi mesi non ha reso come siamo abituati a vederlo, ma se la Juve lo riporta a Torino fa un capolavoro”.