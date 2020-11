A Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato della situazione in casa Juve: "Tra gli allenatori, De Zerbi è bravo, ha fatto gavetta e adesso vedremo se potrà andare in un grande club. Gattuso? Sta facendo benissimo, non è solo grinta e carattere ma è anche schemi. Pippo Inzaghi? Incide sul bel gioco del Benevento. Pirlo? Un azzardo". Graziani parla poi di Dybala: "Avrebbe bisogno del supporto e della fiducia dell'allenatore e a Cesena non l'avrei mai tolto dal campo. Pirlo non la pensa così ma l'anno scorso Sarri questo aspetto l'ha pagato. I calciatori bravi vanno fatti giocare sempre".