Pareri contrastati a Tiki Taka. Parlando del lavoro di Pirlo, Ciccio Graziani ha risposto così a Massimo Mauro: "Ma perché vuoi difendere l'indifendibile. Ragazzi, lo dite voi juventini che la Juventus quest'anno non è andata bene con lui. Lo dite voi! Sapete quanta gente sento che ce l'ha con Pirlo perché è a tanti punti di distanza dall'Inter, è uscita dalla Champions in quella maniera, in campionato sta giocando più male che bene... L'allenatore diverse volte ha detto che la Juve ha sbagliato l'approccio e la squadra non era concentrata".