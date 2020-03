Ciccio Graziani, ex calciatore e allenatore, ha commentato così ai microfoni di Radio Sportiva circa le voci complottistiche che ruotano attorno alla Juventus in questa situazione di emergenza: "Peso della Juventus nelle decisioni prese dalla politica del calcio? Una Lega di Serie A debole dà adito a tutti questi discorsi. Sarebbe servita una decisione netta, forte". Parole chiare, che tratteggiano la confusione in cui il calcio sta cercando di andare avanti di fronte all'allerta per il coronavirus. Ed in questi casi, spesso succede di cercare troppo veementemente un colpevole di ogni problema.