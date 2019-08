L'ex attaccante Ciccio Graziani commenta a Radio Sportiva le parole di Fabio Paratici sul mercato della Juve: "Sicuramente ci sono retroscena gustosi dietro alle dichiarazioni ma tutto quello che ha detto è logico. Non parla dei giocatori di altre squadre, fa capire che ci può essere un interessamento ma troppo. Su Dybala dice che tutti possono essere sul mercato ma dipende da domanda e offerta. Ha ricomposto tutto quello che c'era da ricomporre nel modo più naturale possibile ma sappiamo tutti che voleva dare via un calciatore con certe caratteristiche per prenderne un altro ma non c'è niente di male".