Ai microfoni di Radio Bruno, l'ex attaccante della Serie A Ciccio Graziani ha analizzato il trasferimento di Dusan Vlahovic, soffermandosi anche sull'arrivo di Cabral e sul fatto di come la Fiorentina non debba dipendere dalla partenza dell'attaccante serbo.



'Cabral è un grande acquisto e sono convinto che farà bene, non sono tra gli orfani per l'addio di Vlahovic. E' chiaro che mi è dispiaciuto che sia andato via perché poteva dare ancora tanto alla Fiorentina. Ikoné per me sta stentando un po' perché fa un po' più di fatica nel gioco senza palla, forse non era abituato a lavorare in una certa maniera sulla fase difensiva. Speriamo che Nico Gonzalez si riprenda e faccia cose migliori, ma non sono preoccupato per quanto sta accadendo. A mio modo di vedere, la Fiorentina può giocarsela con tutti'.