L'ex calciatore ed allenatore Ciccioè intervenuto ai microfoni di Sportmediaset ha parlato della Juventus e degli anni di Massimiliano Allegri. Le sue parole:- "La Juventus ha quasi raggiunto tutti gli obiettivi prefissati ed è quella ormai vicina alla qualificazione Champions, rischia meno delle altre. Quest'anno aveva iniziato benissimo e per una buona parte del torneo è stata alla pari della più brava che è l'Inter poi qualcosa si è guastato, hanno avuto un periodo di buio incredibile e piano piano si sono ripresi. Senza Allegri questa squadra non sarebbe arrivata a questi livelli ma dico anche il contrario cioè che senza Allegri questa squadra può giocare meglio ma quel buio di un mese e mezzo ha rimesso in discussione tutto il lavoro fatto prima e i risultati sono quelli che sono. Con Allegri questa squadra è stata in grado di fare un campionato di prospettiva per l'anno prossimo e per loro la Champions era fondamentale".