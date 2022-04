Il campionato si avvicina via via sempre di più alla sua conclusione e siamo certi che i colpi di scena nelle varie posizioni di classifica non mancheranno fino all'ultima giornata. Una delle sfide più avvincenti è quella per il raggiungimento di un posto in Champions, con la Roma di Mourinho che adesso dista appena 5 lunghezze dai bianconeri. Sulla questione è interventuo anche l'ex attaccante giallorosso Ciccio Graziani, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Retesport.



'La Juventus è avanti cinque punti, sono tanti ma non tantissimi. La Roma non può più sbagliare, i bianconeri dovrebbero sbagliare qualcosa. Sulla carta abbiamo un paio di partite difficili, bisogna guardarsi anche dietro'.