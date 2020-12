Ciccio Graziani è intervenuto ieri sera a Tiki Taka dove ha parlato del delicato momento della Juventus, queste le sue conclusioni: "Io penso: Juventus, richiamate il soldato Allegri. Se volete cambiare rotta e marcia cambiate la guida. Io non ce l'ho con Pirlo ma lo dissi già in tempi non sospetti, dare una Ferrari in mano ad un neopatentato è pericoloso. Per esempio, se io vado a giocare a Benevento Cristiano Ronaldo me lo porto lo faccio riposare in panchina e se c'è bisogno lo faccio entrare".