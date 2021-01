Presente negli studi di Sportmediaset, Francesco Graziani ha parlato del derby d’Italia di questa sera tra Juventus e Inter, in programma a San Siro alle 20.45: “La madre di tutte le partite. Mi aspetto una bella gara, ricca di emozioni. È una partita importantissima per entrambe le squadre, ma secondo me di più per la Juve, che è dietro. Dovessero perdere andrebbero a 7 punti. L’Inter potrebbe permettersi un risultato negativo, i bianconeri no’.