Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, l'ex attaccante di Roma e Toro, Ciccio Graziani, ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Max Allegri nel post partita di ieri contro la Fiorentina.'La Juventus può giocare bene a calcio, ma Allegri deve crederci. Voglio bene a Max, ma l'allenatore di una squadra come la Juve non può essere soddisfatto di un pari a Firenze! I bianconeri non giocano a calcio, il secondo tempo è stato bruttissimo. Poi anche le parole sulla partita col PSG...Non si può partire con un atteggiamento quasi da sconfitti in partenza, ma bisogna crederci sempre di potersela giocare con tutti. Alla squadra si trasmette un messaggio sbagliato, poi mi chiedo: se conta la partita col Benfica per la Champions League, come mai ieri Vlahovic è rimasto in panchina per 90'.