Ciccio Graziani analizza il momento della Juve, tra campo e mercato: "Ramsey e Rabiot non hanno aggiunto nulla - dichiara a Radio Sportiva -, devono adattarsi di più, ora leggo che la Juve sta dando via Can per Paredes. I bianconeri hanno tutte le potenzialità per vincere tutto anche se il loro vero obiettivi è quello di essere competitivi in Champions. Non sarà facile ma rispetto all'anno scorso ci sono ancora più opportunità per arrivare a quel traguardo. Kulusevski contro la Juve? Certo che giocherà, sono professionisti con grande responsabilità. Credo che farà una grande partita, non lo sappiamo ma nelle intenzioni del ragazzo ci sarà quella di voler far bene per far capire a chi l'ha preso che non ha sbagliato a investire su di lui. Si sta imponendo in termini forti e la Juve è lungimirante, ha preso la palla al balzo, credo sia un grande affare ma per questi giovani stanno girando troppi soldi senza aver dimostrato nulla di concreto a certi livelli, un altro esempio è Haaland, certe cifre sono troppo gonfiate ma il mercato è così, non c'è un freno alle spese.