L'acquisto di Kulusevski da parte della Juventus sta già creando qualche polemica in vista della sfida dei bianconeri contro il Parma, dove il giocatore è rimasto in prestito. C'è chi dice che potrebbe non giocare proprio perché ha appena firmato per il club che affronterà, ma a smentire questa ipotesi è stato Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Sportiva: "Kulusevski contro la Juve? Certo che giocherà, sono professionisti con grande responsabilità. Credo che farà una grande partita, non lo sappiamo ma nelle intenzioni del ragazzo ci sarà quella di voler far bene per far capire a chi l'ha preso che non ha sbagliato a investire su di lui".