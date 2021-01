Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato della lotta scudetto, analizzando la Juventus: “Se vuoi vincere devi andare sul concreto e quindi sui grandi calciatori. Una linea di ringiovanimento ci voleva e la stanno portando avanti in maniera graduale, in prospettiva possono avere la stessa competitività del passato”.



SULL’INTER – “Se non vince lo scudetto è un fallimento totale. Fossi Conte sarei contentissimo della squadra a disposizione, come si fa a volere una squadra più forte di questa? Eriksen sta soffrendo come altri calciatori stranieri, il nostro è il campionato più difficile perché la tattica ha un peso superiore rispetto agli altri tornei, lui come Ramsey è una vittima di questo sistema”.