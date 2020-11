Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della condizione della Juventus e della lotta scudetto di quest'anno: "Ronaldo fa le bizze, lo porto in panchina e poi a seconda di come vanno le cose lo metto in campo. Sono diventati superficiali, si erano già scottati a Crotone e hanno ripetuto con il Benevento dove c'erano in campo 250 milioni tra ingaggi e cartellini. Sembravano un'accozzaglia di giocatori che si erano appena conosciuti. Per lo scudetto occhio al Milan, in un'annata così particolare potrebbe vincere".