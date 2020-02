Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare anche di Juventus. Ecco la sua analisi sui reparti della rosa di Sarri, ma anche sul mercato e sulla corsa Scudetto.



MERCATO - "Sul mercato non c'era bisogno di cambiare niente. Devono migliorare quei giocatori che sono arrivati l'estate scorsa, De Ligt, Rabiot e Ramsey".



TERZINI - "Da una parte hai Alex Sandro e De Sciglio, dall'altra Danilo e Cuadrado adattato. Sono due coppie. Pensavano di essere a posto così e hanno pensato di non intervenire sul mercato".



ATTACCO - "Se ho tre giocatori che si chiamano Ronaldo, Higuain e Dybala io li faccio giocare insieme. Credo che CR7 abbiamo bisogno di un centravanti di riferimento".



CENTROCAMPO - "In questo momento sono Matuidi, Pjanic e Bentancur. In più ci sono Rabiot e Ramsey. I giocatori ci sono, il problema è che non sempre hanno reso secondo le aspettative".



IMPEGNO CHAMPIONS - "Fare le coppe non è un vantaggio in campionato rispetto a chi le fa. L'Inter ha anche un turno in più in Europa League, competizione dispendiosa. La Lazio è avvantaggiata, può dare fastidio, ma non la vedo all'altezza delle concorrenti"