Ciccio Graziani è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva e ha detto la sua sul futuro della panchina bianconera: “Lasciar andare Allegri è stata una stupidata perché non solo ha vinto ma è stato anche un grande gestore di uomini. Dal punto di vista del gioco a volte la Juve non era bellissima, ma io lo avrei tenuto: sul mercato di meglio non ne vedo, a parte Mourinho. Avrei capito il ritorno di Conte, se non l'hanno preso vuol dire che il profilo che cerca la Juve è diverso: per questo dico che Mourinho sarebbe l'allenatore ideale. E' un bel rebus, c'è anche Pochettino che è stato bravo col Tottenham”.