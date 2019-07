L'ex attaccante della nazionale italiana Ciccio Graziani parla delle strategie di mercato della Juve a Radio Sportiva: "Tre quarti della squadra è già sistemata, quando c'è da fare la Juve fa senza tirare troppo la corda perché a volte la corda si spezza. Ora potrebbero arrivare altri colpi importanti. I cori per Raiola? Siamo fuori da ogni logica, una volta non sapevi neanche chi erano i procuratori. Ora sono diventati star internazionali, muovono i fili d'accordo con società e calciatori. Hanno preso un potere incredibile e questa è colpa delle società e dei presidenti, un giorno questa bolla esplonderà, stiamo andando fuori dai binari, sentire cori per gli agenti mi fa essere un po' triste perché parliamo di comprimari".