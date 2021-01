A FCInterNews, Ciccio Graziani ha parlato della sfida tra Inter e Juve: "L’Inter non può fallire il passaggio del turno in Coppa Italia e anche la sfida con i bianconeri. Quella con la squadra di Pirlo è la madre di tutte le partite: vincendo, i nerazzurri migliorerebbero la classifica, rispedirebbero la Juve indietro e si prenderebbero una grossa soddisfazione. L’Inter è obbligata a vincere il campionato: se non dovesse succedere, si parlerebbe di fallimento, con quanto successo anche in Europa. Conoscendo Conte, per vincere questa partita pagherebbe un milione di euro".