Ciccio Graziani, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha detto la sua su Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in uscita dall'Inter, nonostante le dichiarazioni della moglie-agente Wanda Nara che ha sempre ribadito la volontà di rimanere in nerazzurro. "Credo che Icardi andrà a giocare all'estero", spiega l'ex attaccante: "Solo la Juve lo potrebbero prendere in Italia ma non lo vedo adatto. I bianconeri poi hanno Kean e non lo cederanno per nessuna cifra, se rimarrà umile diventerà un giocatore straordinario".