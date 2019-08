Francesco Graziani, grande ex attaccante di Fiorentina e Torino tra le altre, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset del futuro di Mauro Icardi: "Non riesco a comprendere questo ragazzo. Come puoi pensare di rimanere in un ambiente dove non ti vogliono? Te l'hanno detto in mille modi. Se potessi dargli un consiglio o se ci sta guardando gli dico: vai al Napoli, guadagni di più di quello ti dà l'Inter, fai un contratto lungo, la squadra è perfetta per te e per le tue caratteristiche, vai a prenderti soddisfazioni da un'altra parte! Non fare muro contro muro, non essere testardo perché ne vale della tua carriera. Al Napoli andrebbe a fare il centravanti, gli danno subito la maglia numero 9 e con Insigne, Mertens e Callejon fa 30 gol a campionato".