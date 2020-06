1









L'ex allenatore Ciccio Graziani, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, riguardo il passaggio di Mauro Icardi al Paris Saint Germain a titolo definitivo dall'Inter. La Juventus ora, se vorrà trattare l'attaccante argentino dovrà trattare direttamente con i francesi (clausola permettendo). Ecco le sue parole su Icardi: "Credo siano contenti tutti. Lui resta in una squadra competitiva come il PSG, l’Inter ormai non lo voleva più. Certo, i nerazzurri non incassano la cifra che avrebbero preso prima, ma il divorzio era conclamato da tempo".