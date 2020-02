Il caso Haaland, a un passo dalla Juve nel 2017 , è una delle notizie del giorno e l'ex attaccante della Nazionale Ciccio Graziani ne ha parlato a Radio Sportiva: "Il problema è che spesso le Primavere non hanno giocatori pronti, quindi andare a fare esperienza in qualche società di Serie B sarebbe ideale per farli crescere meglio dal punto di vista tecnico e caratteriale. L'Atalanta spende tantissimo non solo nella ricerca dei giovani ma anche in tecnici e strutture. Investire nel settore giovanile è importante per fare cassa e dare forza ad un movimento,Bisogna avere coraggio e investire su giovani italiani più che sui giovani esteri. In ogni Primavera ci sono almeno 5-6 ragazzi che arrivano da federazioni estere e in Italia ci sono giovani che poi perdiamo di vista perché non gli viene data la possibilità di essere presi in considerazione".