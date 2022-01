"La Roma è una squadra che può vincere contro tutti e al contempo perdere con tutti. Il vero problema è che è discontinua. Per 70 minuti contro la Juventus è stata nettamente in partita. Se fosse finita anche con un 3-2 l'avremmo magnificata. Sembrava un incubo. Mancanza di un leader? No, è carenza di concentrazione e di attenzione. Il calcio però è anche questo. Da Mourinho mi aspettavo qualcosa in più nella crescita dei giocatori. Il compito di un allenatore è anche quello di migliorare i calciatori che si hanno a disposizione". Lo ha dichiarato Francesco Graziani, ex attaccante della Roma, ai microfoni di LaPresse.



Che voto gli darebbe? "Se prima gli davo 6 e mezzo ora gli do un 6 meno, deve dare qualcosa lui di più e migliorare anche se non sono tutte sue le responsabilità. Si deve rendere conto della qualità di squadra che ha. Oggi la Roma è più forte della Juventus e della Fiorentina. E lo si è visto contro l'Atalanta. L'arbitraggio? Se discutiamo l'arbitro Massa siamo al ridicolo. Ha arbitrato bene, lo ha sottolineato lo stesso Mou. Noi abbiamo arbitri bravi che a volte sbagliano. Non bisogna dare colpe specifiche a nessuno".