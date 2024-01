Ai microfoni di SportMediaset Ciccioha parlato di Massimiliano. Le sue parole:"Dopo il Sassuolo è cominciata una splendida rincorsa per la Juventus, quello è stato il momento più difficile e da lì hanno ricostruito una squadra completamente diversa. È stato bravo Allegri ad infondere autostima in questa squadra che si è coalizzata, i vecchi hanno aiutato i giovani ad inserirsi anche mentalmente nel pianeta Juve e da quel momento è iniziata quella cavalcata straordinaria che la sta portando ad essere protagonista. Hanno perso Fagioli e Pogba, si sono ritrovati anche numericamente in meno e da una parte viene da dire meno male che non avevano competizione europee".