Francesco 'Ciccio' Graziani, grande ex centravanti del calcio italiano, negli studi di Sportmediaset XXL ha commentato la vittoria della Juventus per 3-1 sulla Lazio all'Allianz Stadium: “La Juve ieri sera l’ho vista bene, è una delle poche volte in cui mi ha convinto. Ero preoccupato dalla scelta di lasciare Ronaldo in panchina. Devo però soffermarmi sull’approccio sbagliato alla partita, questo non te lo puoi permettere in Serie A, figuriamoci in Europa. Bravi Alex Sandro e Danilo, fuori ruolo che però hanno giocato benissimo”.