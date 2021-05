Il commento sulla Juventus di Ciccio Graziani a Sportmediaset: "C’è tanta ironia nel web: ogni tanto, cara Juve, fai spazio anche alle altre… La Juve ha pagato dazio per il ringiovanimento della rosa e ora vedremo come finisce la stagione. Senza Champions League sarebbe una piccola tragedia dal punto di vista economico dopo quella grande dal punto di vista sportiva. In certi momenti la Juve c’è stata, in tanti altri è sparita. Pirlo è tranquillo? Io sarei agitato se fossi in lui. Si trova in mano una situazione difficilissima. Il futuro di Ronaldo? Se la Juve non va in Champions, non rimane. Ma anche se si qualificherà, ho la sensazione che non rimarrà alla Juve".