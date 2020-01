Non tutti i nuovi acquisti della Juventus hanno reso come ci si aspettavano. Alcuni hanno fatto bene, altri hanno bisogno di tempo. A fare il punto sul mercato della Juventus è l'ex attaccante Ciccio Graziani, che ai microfoni di Radio Sportiva ha detto: "Ramsey e Rabiot non hanno aggiunto nulla, devono adattarsi di più".