Ciccio Graziani risponde alle domande dei tifosi su Radio Sportiva e la maggior parte di queste vertono sulla Juve e Maurizio Sarri. Quando gli fanno notare che i bianconeri hanno fatto preparazione da febbraio per prepararsi alla Champions il campione del Mondo risponde ironicamente: "Speriamo che Dio ti ascolti se non ha di meglio da fare. Secondo me se Cristo sta vicino a questa squadra è un vantaggio in più. Facciamo il tifo, pur non essendo tifosi juventini, ma oggi c'è una squadra italiana che gioca, come accadrà col Napoli e come accaduto con Inter e Roma. Tifiamo perché la Juve possa asfaltare il Lione, andare avanti e magari vincere quella coppa. Se la Juve passa il turno? Faccio il tifo per questa squadra ma sono preoccupato perché in partita secca può accadere di tutto. La Juve ha i tre calciatori che possono far succedere di tutto. Più che al gioco mi affido ai singoli".



MERCATO - "Un giovane per la Juve? Penserei a Zaniolo, non è attaccante puro ma è un trequartista che sa inserirsi e ha grandi margini di crescita. Kroos? E' un giocatore che a me è sempre piaciuto, ha talento e non a caso ha giocato sempre nei grandi club, metterei in discussione tutti ma non lui.



RONALDO - "Ha già fatto tantissimo ma gli manca un riferimento dentro l'area come Benzema, lui dall'esterno si accentra sempre molto ed ha bisogno di qualcuno che lo aiuti negli smarcamenti e negli incroci, ha patito un po' questo secondo me".



BONUCCI - "E' stato responsabile di alcune difficoltà difensive ci sta ma non è da solo a gestire quel reparto, anzi quando è mancato Chiellini si è preso la responsabilità di far crescere De Ligt, gestire Cuadrado terzino che è un problema, sta imparando la fase difensiva e sta imparando a fare i movimenti giusti. Non mi priverei di lui, lo ritengo uno dei migliori in Italia anche se quando deve gestire la fase difensiva fa più fatica di quando c'è Chiellini che la gestisce lui".