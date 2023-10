Ciccioè stato intervistato da Tuttosport verso il derby. Le sue parole:"Un derby tosto, perché il Toro deve fare punti. In caso di sconfitta, la classifica piangerebbe troppo. Già adesso piange, perché in questo momento il Toro ha gli stessi punti di Frosinone e Monza, due punti in meno del Lecce. E se andiamo a guardare le rose, non c’è paragone. È vero che siamo all’ottava giornata, ma per me il Torino è già un po’ in ritardo. Ecco perché questo è un derby che non si può perdere, a parte che i derby non si dovrebbero mai perdere e purtroppo negli ultimi 30 anni se ne sono persi tanti"."Esatto. Non sta bene Vlahovic, non sta bene Chiesa. Se non vinciamo a questo giro… La Juve è ridimensionata, ma anche perché sono stati ridimensionati gli investimenti, del resto esce da un periodo abbastanza difficile. Si sta rifacendo il look investendo molto sui giovani".