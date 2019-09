L'ex attaccante Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva facendo il punto sul campionato evidenziando anche l'importanza del ruolo della Juventus in Serie A: "La partita contro i bianconeri è sempre la sfida dell'anno per tutte le squadre, è normale che diano il tutto per tutto quando li affrontano. Ogni squadra cerca di aumentare le forze raddoppiandole, con l'obiettivo di fare bella figura contro i campioni in carica".