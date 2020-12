Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la prestazione della Juventus ieri contro il Genoa, "Contro il Genoa è stato un assalto a Fort Apache, si vedeva che prima o poi i rossoblù avrebbero preso uno o più gol. Come si fa a lasciare fuori Dybala? Ha imprevedibilità, fantasia, è un talento strepitoso e da trequartista fa la differenza". Sui prossimi avversari in campionato della Juve: "Atalanta? L'uscita social di Gomez mi fa pensare che lo scontro negli spogliatoi abbia lasciato qualche morto e credo che la sua avventura a Bergamo sia arrivata alla fine".