Francesco Graziani, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno del futuro di Federico Chiesa, gioiello viola classe '97 e grande obiettivo di mercato della Juventus: "Credo che contro la propria voglia non debba rimanere nessuno, lui è bravo ed è giusto che vada a fare altre esperienze se è quello che vuole. Poi vendendolo a 80 milioni per esempio si possono fare investimenti importanti. Lui ha comunque un contratto di 3 anni che è di lunga durata... La Juventus vendendo Zidane poi comprò Buffon, Thuram e Camoranesi. Chiesa da solo non può fare molto, anche anno scorso c'era, ma la salvezza è arrivata all'ultima giornata quindi preferisco sacrificarlo per creare un team più competitivo".