Ciccio Graziani, ex calciatore ed allenatore, ai microfoni di Mediaset ha commentato la stagione della Juventus ed ha espresso il proprio parere sul futuro di Massimiliano Allegri. Le sue parole:"Dipendesse da me lo terrei senza pensarci due volte. È secondo in classifica e gli è stato chiesto un posto in Champions, sta lanciando tanti giovani come richiesto ed è ancora in corsa per la Coppa Italia e potrebbe vincerla. Sta rispettando gli obiettivi che gli sono stati assegnati, poi, se la Juve ha deciso che è arrivato il momento di cambiare, questo è un altro discorso".