Ai microfoni di Radio Sportiva Ciccio Graziani ha analizzato la prima parte di campionato: "La Serie A è apertissima, lo scudetto possono vincerlo almeno cinque o sei squadre. Inter-Juventus dirà qualcosa sul futuro di questo campionato, è il grande big match. Bonucci? Gioca sempre, anche per le assenze degli altri difensori; ci sta quindi che possa fare qualche errore, non si può trovare un colpevole ogni volta. La Juve è una squadra che fa spesso affidamento ai singoli, ma non ha ancora un gioco collettivo. Sul mercato Paratici deve prendere un attaccante: o Milik o Llorente, anche se l'ideale sarebbe Giroud".