Ciccio Graziani non ha dubbi: "Ci sono alcuni giocatori che sono punti di riferimento troppo importanti" ha detto parlando di Cristiano Ronaldo. Poi, continua: "Quando sale sul pullman della Juve che li porta allo stadio stanno già sull'1-0 - ha detto durante Tiki Taka - E' un giocatore fantastico. Si smarca e si crea le occasioni da solo, la squadra deve solo supportarlo. L'Inter? Senza Lukaku perde almeno il 30% in attacco, soprattutto in questo momento in cui Lautaro non sta bene".