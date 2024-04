Ciccioè intervenuto ai microfoni di SportMediaset per commentare la Juventus vista in campo a Cagliari. Le sue parole:"La Juventus l'ho vista male a Cagliari in particolare nel primo tempo, nella fase difensiva e il Cagliari li ha messi in difficoltà. Nel secondo tempo un pochino meglio e la fortuna è stata un po' dalla sua parte con l'autogol di Dossena. Ho visto la Juventus in Coppa Italia contro la Lazio ed era una squadra completamente diversa, in campionato è quasi preoccupata e caratterialmente moscia. Allegri? Per me dovrebbe rimanere ma devono prendergli i calciatori veri".