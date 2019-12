Francesco Graziani, per tutti Ciccio, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di uno dei colpi possibili per la Juventus di Maurizio Sarri. Separato in "casa", come è sembrato nella questione ammutinamento, il brasiliano del Napoli Allan sarebbe un profilo interessante per il centrocampo bianconero: "​Allan? Per la Juve sarebbe un rinforzo e un’alternativa importante, ma penso che alla fine terrà Emre Can, magari per fargli dimostrare qualcosa in più di quel che ha fatto fino ad oggi"