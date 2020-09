1









L'ex attaccante di Serie A e campione del Mondo Ciccio Graziani parla a Radio Sportiva della lotta scudetto. Si parte dalla Juve: "Spero che quest'anno non ci sia l'equivoco Dybala-Morata e che Pirlo abbia più coraggio di Sarri e faccia giocare contemporaneamente Ronaldo, Dybala e Morata. Lo spagnolo è stato la terza scelta, è un buon giocatore ma per la Champions serve a poco. Kean può servire alla Juventus perchè concorre in tante competizioni e ha tanti nazionali quindi ha bisogno di ricambi. Se rimette la testa a posto potrebbe avere un futuro straordinario in bianconero. Quello che ha fatto a 19 anni l'ho visto fare a pochi. Paratici si è sempre dimostrato un ottimo professionista, alla Juve è nel triumvirato insieme a Agnelli e Nedved. Cedere giocatori non è semplice visti gli altissimi ingaggi che percepiscono in quella società, colpe specifiche di Paratici non ne vedo"



SULL'INTER - "Non sto capendo il mercato dell'Inter, Skriniar da insostituibile è diventato una seconda scelta: se i difensori centrali sono Bastoni D'Ambrosio e Kolarov faccio un in bocca al lupo all'Inter, visto che Skriniar è ancora in squadra lo farei giocare. L'Inter non può dire che l'obiettivo è arrivare fra le prime 4, sono bugiardi: l'obiettivo è vincere, anche Conte è ossessionato dalla vittoria. Non ci devono prendere in giro, se non arrivano fra le prime due è un fallimento"