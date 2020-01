Ciccio Graziani analizza il momento della Juve e del Napoli ai microfoni di Radio Sportiva. A chi gli chiede della situazione degli azzurri e dei tifosi che rimpiangono Sarri lui risponde: "Sarri ha idee calcistiche interessanti, quando ha trovato giocatori buoni per quel modulo tattico (4-3-3) ma non ci dimentichiamo anche le cose meno belle che ha fatto anche lui. Ha subito 3-4 esoneri, ricordo Verona, Pescara, Arezzo forse anche Grosseto. Se trovi una squadra che sposa bene le tue idee anche come caratteristiche tecniche fai cose straordinarie, quando l'ha proposto da altre parti a volte ha fatto fatica. A Napoli però ricordano anche che Sarri non ha vinto nulla lì, Mazzarri e Benitez sì".



JUVE - "I giocatori ce li ha eccome, qualcuno anche alla Juve si aspettava quel gioco spumeggiante che sposava fedelmente le sue idee. Tanti calciatori si sono migliorati con Sarri in quell'assetto tattico. Alla Juve non l'ha potuto fare, un certo sacrificio tattico i giocatori non l'hanno fatto, alla Juve si è dovuto adattare lui. La Juve vincerà ancora senza esprimere un calcio meraviglioso anche se con l'Udinese ha giocato un calcio stratosferico. Spesso ha fatto vittorie striminzite e non attraverso il gioco. Diamogli tempo, io sono convinto che alla lunga in grandi società contano i risultati, sono convinto che se Sarri non vincerà la Champions alla Juve sarà ricordato come uno dei tanti. Eriksen? Alla Juve non interessava andare su di lui, figurarsi se la Juve vuol farsi perdere un parametro zero, vuol dire che non gli interessa".