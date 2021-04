Tra i temi del momento a cui deve pensare la Federcalcio, non ci sono soltanto le licenze e le sanzioni per i club della SuperLega. Ma è sul tavolo anche il ritorno del pubblico negli stadi italiani. Il presidente Figc Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale in cui ha fatto approvare la norma anti-SuperLega per iscriversi ai campionati e in cui ha parlato dell'ipotesi playoff, ha anche parlato di tifosi allo stadio. Queste le parole di Gravina riportate dall'Ansa: "Abbiamo presentato la richiesta alla Sottosegretaria allo Sport Vezzali di apertura a una parte di pubblico per eventi importanti anche nei mesi di maggio come la Coppa Italia". La finale tra Juventus e Atalanta si giocherà il 19 maggio a Reggio Emilia.