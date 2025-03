Gravina in visita alla Continassa: il presidente FIGC è stato accolto da Calvo e dal presidente Ferrero

LightRocket via Getty Images

Gravina alla Continassa: i motivi della visita

Visita speciale alla Continassa nella giornata di venerdì 21 marzo. Per la prima volta, infatti, il presidente della FIGC,, ha varcato i cancelli del quartiere generale bianconero per visitare le strutture del club zebrato.Gravina, per l'occasione, è stato accompagnato dall'avvocato, venendo accolto dal, nuovo consigliere federale, e dal presidente della Juve, Gianluca Ferrero.Gravina, impegnato in un paio di eventi istituzionali su suolo torinese, ha preso parte all'inaugurazione dei lavori destinati al nuovo Centro Sportivo Federale, l'appuntamento e successivamente alla terza edizione del Gran Galà di conferimento dei premi “Golden Hearts”, presso il Teatro “Concordia” di Corso Puccini di Venaria Reale.

Venaria Reale, appunto, cuore pulsante del mondo Juve dove sorgono sia la Continassa che l'Allianz Stadium. Per questo motivo il numero uno della FIGC ne ha approfittato per una visita istituzionale al centro sportivo bianconero.