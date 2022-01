Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato del sistema del calcio italiano e delle plusvalenze sulle colonne de Il Giornale. Ecco le sue dichiarazioni: "Dobbiamo dare un colpo all'acceleratore e puntare alle riforme dei campionati per raggiungere la sostenibilità del sistema. Plusvalenze? Dobbiamo parlare chiaro. Se vi sono delle cose illecite sono le autorità che devono rintracciarle. Abbiamo sul tavolo due o tre soluzioni per mettere in sicurezza il capitolo spese. La plusvalenza è un traguardo per ogni imprenditore".