Gabriele Gravina, a Radio Rai 1, ha parlato del ritorno dei tifosi negli stadi: "Il campionato sta andando abbastanza bene ma è privo di un elemento fondamentale, il pubblico, e questo si vede e si sente. Quando potrà ritornare ancora non lo so, ma mi auguro che da gennaio il calcio possa cominciare a ritrovare i suoi tifosi. Un passo che accoglieremo con gratitudine e come segno di serenità dopo momenti tanto difficili. Rielezione? Oggi mi sento designato alla carica di presidente federale già da tre leghe, penso che questo sia un record. C'è una spinta di grande energia per la mia rielezione, che mi gratifica, mi sprona a puntare ancora ad un ruolo difficile e mi dà entusiasmo per dare risposte concrete. C'è molto lavoro da fare, sto lavorando su una piattaforma programmatica".