Il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto a Radio Radio e si è di nuovo complimentato con la decisione della Juventus di tagliare gli stipendi: “Bisogna trovare una linea comune, io mi sono complimentato con la Juventus, con uomini veri come Chiellini e Bonucci, colonne portanti di una squadra che si è mossa in maniera intelligente, responsabile e guardando al futuro, perché congelare lo stipendio per quattro mesi rimettendolo nelle mani del proprio club come atto di fiducia mette in luce la forza della Juventus. Siamo al lavoro per redigere un documento che possa mettere d’accordo tutte le parti, dalla A alla Lega Pro. Mi sembra ci siano degli spiragli”.