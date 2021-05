2









Il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine di un incontro a Torino sul calcio dilettantistico e regionale, parla di Superlega e di Agnelli: "Certo che ho sentito Agnelli, per me è doveroso cercare un percorso di dialogo - riferisce l'Ansa -. Al di là delle scelte che prenderà, mi sento di dire che ci sono i presupposti per il superamento di posizioni che in questo momento sono distanti. Io devo difendere la competizione, non le singole società. Le regole prescindono le dimensioni economiche delle società e anche le loro tifoserie".